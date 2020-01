Con mil 700 pesos liquidan a americanista que se burló de feministas

Después de causar polémica, por subir un video en el que hace parodia del baile "Un violador en tu camino", una expresión que promueven diversos colectivos feministas a nivel internacional, el joven futbolista Omar Lomelí se despidió del América Sub-17 y de su afición mediante una carta en redes sociales; sin embargo, trascendió el monto de su liquidación, el cual, generó una división de opiniones por parte de los aficionados.

De acuerdo con ESPN, Lomelí fue liquidado con mil 700 pesos, luego de ser dado de baja de las Águilas al igual que otro joven involucrado en la burla al movimiento feminista. La salida de los involucrados supuestamente fue por un "recorte deportivo" en la institución.

Cabe señalar que Lomelí tiene opción de contratarse con cualquier otro club, así lo dejó ver el propio exfutbolista de las Fuerzas Básicas del América, quien es originario de Tepic, Nayarit.

"Llega un momento en la vida que tienes que comenzar tu viaje, puede que cueste, pero eventualmente saldrás del otro lado. Agradezco de corazón a cada uno de los entrenadores, empleados, compañeros y amigos del Club América, que me han hecho crecer como persona y futbolista", destacó Lomelí en una carta difundida en redes sociales.

Omar, en su breve formación en el Nido de Coapa, registró nueve partidos durante el Apertura 2019, cuatro de titular (385 minutos).

"Comienza un nuevo reto para mí , pero me voy con la tranquilidad y certeza de haberlo dado todo por este escudo. Me seguiré preparando con motivación y pasión, para poder ser mejor persona y mejor futbolista", agregó el defensa central.