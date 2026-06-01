Con un grand slam Gigantes evitan barrida

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DENVER.- El dominicano Willy Adames conectó un grand slam para coronar una quinta entrada de siete carreras, y los Gigantes de San Francisco evitaron una barrida en la serie con una victoria de 19-6 sobre los Rockies de Colorado el domingo.

Jung Hoo Lee consiguió dos de sus cinco imparables —la mayor cifra de su carrera— en la quinta, cuando San Francisco abrió la pizarra para cortar una racha de seis derrotas. Bryce Eldridge también pegó un jonrón, disparó dos dobles y un sencillo, y el dominicano Rafael Devers sumó tres dobles, un sencillo y anotó cuatro carreras.

El venezolano Jesús Rodríguez también se voló la barda por los Gigantes, que establecieron máximos de la temporada en carreras, imparables (25) y extrabases (13).

Robbie Ray necesitó 96 lanzamientos para completar cuatro entradas, y se quedó corto de su primera victoria desde el 8 de mayo. Caleb Killian (2-3) se llevó el triunfo con una entrada como relevista.

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San Francisco construyó una ventaja de 4-3 ante el abridor Tanner Gordon (0-1) antes de ampliar la diferencia frente al relevista Zach Agnos en la quinta, con la mayor parte del daño llegando con dos outs.

Con los Gigantes arriba 5-3, Drew Gilbert conectó un triple impulsor, Casey Schmitt remolcó una carrera con uno de sus tres hits, el doble de Devers dejó a dos corredores en base y Agnos dio base por bolas intencional al venezolano Luis Arráez.

Adames envió una recta de 3-2 a las gradas del jardín izquierdo para su sexto grand slam de por vida.

Los Gigantes añadieron una carrera en la sexta, dos en la séptima y tres en la octava.