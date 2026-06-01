logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Fotogalería

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Con un grand slam Gigantes evitan barrida

Por AP

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Con un grand slam Gigantes evitan barrida
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      DENVER.- El dominicano Willy Adames conectó un grand slam para coronar una quinta entrada de siete carreras, y los Gigantes de San Francisco evitaron una barrida en la serie con una victoria de 19-6 sobre los Rockies de Colorado el domingo.

      Jung Hoo Lee consiguió dos de sus cinco imparables —la mayor cifra de su carrera— en la quinta, cuando San Francisco abrió la pizarra para cortar una racha de seis derrotas. Bryce Eldridge también pegó un jonrón, disparó dos dobles y un sencillo, y el dominicano Rafael Devers sumó tres dobles, un sencillo y anotó cuatro carreras.

      El venezolano Jesús Rodríguez también se voló la barda por los Gigantes, que establecieron máximos de la temporada en carreras, imparables (25) y extrabases (13).

      Robbie Ray necesitó 96 lanzamientos para completar cuatro entradas, y se quedó corto de su primera victoria desde el 8 de mayo. Caleb Killian (2-3) se llevó el triunfo con una entrada como relevista.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      San Francisco construyó una ventaja de 4-3 ante el abridor Tanner Gordon (0-1) antes de ampliar la diferencia frente al relevista Zach Agnos en la quinta, con la mayor parte del daño llegando con dos outs.

      Con los Gigantes arriba 5-3, Drew Gilbert conectó un triple impulsor, Casey Schmitt remolcó una carrera con uno de sus tres hits, el doble de Devers dejó a dos corredores en base y Agnos dio base por bolas intencional al venezolano Luis Arráez.

      Adames envió una recta de 3-2 a las gradas del jardín izquierdo para su sexto grand slam de por vida.

      Los Gigantes añadieron una carrera en la sexta, dos en la séptima y tres en la octava.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Santiago Giménez se declara listo para el Mundial 2026
      Santiago Giménez se declara listo para el Mundial 2026

      Santiago Giménez se declara listo para el Mundial 2026

      SLP

      AP

      El delantero del Milan superó una lesión en el tobillo y cerró la temporada como titular en la Serie A.

      Javier Aguirre define lista de 26 para Mundial 2026
      Javier Aguirre define lista de 26 para Mundial 2026

      Javier Aguirre define lista de 26 para Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      La lista incluye 13 jugadores de Europa y 5 de Chivas, base del equipo nacional.

      Marta Kostyuk elimina a Iga Swiatek y avanza en Roland Garros
      Marta Kostyuk elimina a Iga Swiatek y avanza en Roland Garros

      Marta Kostyuk elimina a Iga Swiatek y avanza en Roland Garros

      SLP

      AP

      Jódar remontó dos sets para avanzar y enfrentará a Alexander Zverev en cuartos.

      Joao Fonseca avanza a cuartos de final en Roland Garros
      Joao Fonseca avanza a cuartos de final en Roland Garros

      Joao Fonseca avanza a cuartos de final en Roland Garros

      SLP

      AP

      Gustavo Kuerten alentó a Fonseca durante todo el partido, destacando su carisma y potencia en la cancha.