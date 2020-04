"Conejo" Pérez no quiere que Cruz Azul sea campeón en la mesa

Óscar Pérez espera que el Cruz Azul salga campeón sobre la cancha, no en la mesa.

"El Conejo", hoy entrenador de porteros de La Máquina, comentó que no sería idóneo que le entregaran el trofeo a los cementeros, que marchan líderes del Clausura 2020 con 22 puntos, uno más que el segundo lugar, el León.

"No me gustaría eso, no es lo ideal. Tengo la confianza de que el torneo pueda reanudarse", dijo el tres veces mundialista con la Selección Mexicana.

La Liga MX fue suspendida hace poco más de dos semanas por la pandemia del coronavirus y no tiene fecha de regreso. El Cruz Azul era líder, con ocho fechas por jugar.

El exguardameta agregó que se debe ser cuidadoso y no precipitarse a tomar una decisión de cuando volver a jugar.

"Que los jugadores y la gente rodeada en el futbol, debemos tratar hacer caso a lo que nos pide el sector de salud, quedarnos en casa para contener el Covid-19. El torneo se reanudará para seguir jugando", añadió Pérez.

"El Conejo", hoy en su etapa como entrenador de porteros, explicó cuáles podrían ser las complicaciones para sus pupilos, José de Jesús Corona, Sebastián Jurado, Guillermo Allison y Andrés Gudiño.

"El torneo ya estaba avanzado, con muchos partidos, y el portero entra en ritmo, donde las distancias para ir a pelotas divididas o para ganar un centro se ganan con el día a día. Con el parón no tendrán competencia, entonces, al regresar, hay que trabajar en ello".