Confiesa Jiménez su deseo de regresar al nido del América

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CIUDAD DE MÉXICO.- Raúl Jiménez está viviendo su segunda etapa con el Wolverhampton de Inglaterra.

"El Lobo de Tepeji" aceptó volver al equipo donde más partidos ha disputado (171) y más goles ha anotado (59) a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, a pesar de que se encuentra en la Segunda División del futbol inglés.

Para el canterano del América, lo más importante era permanecer en el viejo continente y por eso decidió jugar en la Championship con los Wolves.

En su regreso a La Isla, el cuatro veces mundialista (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026) con la Selección Mexicana ya suma dos anotaciones.

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En la Jornada 1 de la Temporada 2026-27, le marcó al Blackburn Rovers desde los once pasos; ese gol significó el empate para su club.

Después, se hizo presente en la goleada (4-1) sobre el Stoke City en la tercera fecha de la Championship; consiguió, por la vía del penalti, el tercera tanto en aquel encuentro.

A pesar de que está viviendo un gran regreso a Inglaterra, Raúl Jiménez no se olvida del equipo que lo vio nacer y crecer como profesional y reconoció abiertamente que no pierde la esperanza de volver algún día.

"Siempre lo he dicho... me gustaría regresar al América, también es que siga estando en buen nivel y pueda seguir aportando porque no solamente es regresar e ir a no hacer nada", declaró a los micrófonos de FOX hace unos cuantos días.

"El Lobo de Tepeji" dejó abierta la posibilidad de vivir una segunda etapa con las Águilas porque tiene algo pendiente.

"Entonces vamos viendo, siempre me ha quedado esa espinita de querer volver", expresó el actual delantero del Wolverhampton.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el anotador de 48 goles con la camiseta de la Selección Mexicana acepta su intención de regresar al América, ya que siempre ha estado convencido de esos son sus planes.