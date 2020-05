Confirma Liga MX 4 casos más de Covid en el Club Santos

CDMX.- Una hora después de la confesión de Jonathan Orozco, la Liga MX confirmó otros cuatro casos de Covid-19 en el Club Santos.

En el mismo comunicado, se informó que el Atlas, también administrado por Grupo Orlegi, recibió cero resultados positivos de coronavirus.

Los de la Laguna han sido los únicos dentro de la Liga MX en presentar contagios de Covid-19. El Guadalajara, que también realizó exámenes a su personal, tampoco tuvo infectados, aunque están a la espera de seis resultados más.

Apenas al mediodía, el gobierno de Coahuila anunció los ocho contagios en Torreón, a la espera de recibir el resto de los resultados.

"Se entregó la segunda parte de los resultados de estudios de Covid-19 realizados a los jugadores del Club Santos Laguna. De dichos análisis, 4 de 9 resultaron positivos.

"Los jugadores estarán aislados y en observación de acuerdo a los lineamientos de las autoridades de salud", comunicó la organización.

Orozco confesó que él era uno de los contagiados y negó haber pasado el virus a sus compañeros.

OROZCO, UNO DE 12 CONTAGIADOS

Jonathan Orozco, portero y capitán del Santos, reconoció ser uno jugadores que dieron positivo de Covid-19.

Durante una transmisión en su Instagram, el arquero relató que fue diagnosticado, desconoce cómo obtuvo el virus y negó contagiar al resto de sus compañeros.

"Se me informó que había sido positivo. Como se pueden dar cuenta, me siento bien y estoy bien, no tengo ningún síntoma y mi familia, gracias a Dios, también está bien", dijo Orozco.