Confirma Monterrey salida de "Tato" Noriega

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la eliminación que sufrió el Monterrey del Clausura 2026, la directiva auriazul tomó cartas en el asunto y comenzó una reestructuración.

Los Rayados de Monterrey no pudieron clasificar a la Liguilla y terminaron en la decimotercera posición de la tabla, a siete puntos del octavo lugar, el último que daba boleto a la Fiesta Grande.

Por tal motivo, la cúpula del conjunto regiomontano decidió darle las gracias a José Antonio Noriega.

El Tato no continuará su gestión como presidente deportivo del Monterrey y, en los próximos días, será anunciado su sustituto para el siguiente torneo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual forma, Héctor Lara tampoco se mantendrá como director deportivo.