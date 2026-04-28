Confirma Monterrey salida de "Tato" Noriega
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la eliminación que sufrió el Monterrey del Clausura 2026, la directiva auriazul tomó cartas en el asunto y comenzó una reestructuración.
Los Rayados de Monterrey no pudieron clasificar a la Liguilla y terminaron en la decimotercera posición de la tabla, a siete puntos del octavo lugar, el último que daba boleto a la Fiesta Grande.
Por tal motivo, la cúpula del conjunto regiomontano decidió darle las gracias a José Antonio Noriega.
El Tato no continuará su gestión como presidente deportivo del Monterrey y, en los próximos días, será anunciado su sustituto para el siguiente torneo.
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De igual forma, Héctor Lara tampoco se mantendrá como director deportivo.
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