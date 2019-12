Confirman Halcones al coach Dan Quinn

Atlanta.- Halcones de Atlanta confirmaron de manera oficial al coach Dan Quinn y al gerente general Thomas Dimitroff para la Temporada 2020 de Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), pese a los malos resultados obtenidos en esta campaña.

Arthur Blank, propietario del equipo dio el anuncio de la continuidad de Quinn y Dimitroff, pero ahora ambos deberán de reportar a Rich McKay, presidente y CEO de la organización.

A través de su portal web, el propietario del equipo expuso que a pesar de que los resultados no son los esperados, confía en el proceso y en la continuidad de los proyectos para lograr el éxito.

"En las últimas dos temporadas, nuestros resultados en el campo no han cumplido nuestro estándar o las expectativas de nuestros fanáticos. Entiendo la decepción y la frustración de nuestros fanáticos, porque también lo he sentido todo. Hace tiempo que creo que la continuidad en el liderazgo es muy importante en todos nuestros negocios y el equipo de futbol no es diferente en ese sentido", expresó el dueño de los Halcones.

Así mismo, destacó que uno de los factores que influyó en esa decisión fue el repunte en la segunda mitad de la campaña, en la cual ganaron cinco de sus últimos siete partidos, incluidas dos victorias en Nueva Orleans y San Francisco.