¿Conflicto en América?: "No le veo actitud", dice "Piojo" sobre Ménez; "excusas falsas", escribe el francés

Miguel Herrera hizo públicas las razones por las que no juega Jérémy Ménez en el América. No se lo guardó para el grupo, y en una entrevista reveló que el francés no tiene actitud durante los entrenamientos.

"Me he acercado con él [Ménez] y no lo veo con actitud de entrenar y pelear por un puesto", indicó el "Piojo" en un programa de televisión.

Al francés parece que no le agradaron las palabras de su técnico. Y es que en su cuenta de Instagram subió la siguiente historia: "tus excusas son falsas", acompañado de emojis de risa.

Además de que, en el último partido del América, en su visita al Toluca, Ménez no salió ni a la banca. Herrera Aguirre prefirió utilizar a jóvenes que al experimentado delantero europeo.

No sería la primera vez que algún futbolista manda una indirecta a través de las redes sociales. Un medio cada vez más común. Incluso su compañero, Nicolás Castillo, también se ha envuelto en polémicas por mensajes en su Instagram.