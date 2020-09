Conmebol pide a FIFA que la MLS preste a sus jugadores

La Conmebol mandó una carta a la FIFA para reclamar la falta de cooperación por parte de la MLS para soltar a los jugadores sudamericanos previo al arranque de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2022.

Alejandro Domínguez, presidente de la confederación, se dirigió a Gianni Infantino, titular de la máxima organización de futbol, ante la negativa de la liga estadounidense.

"Hemos tomado conocimiento que la MLS ha remitido cartas a varias de nuestras Asociaciones Miembro, con relación a las convocatorias de varios jugadores para los partidos a disputarse en la ventana internacional de octubre", dicta el documento enviado hasta Suiza.

Esta determinación de la organización norteamericana también traería consecuencias a la Selección Mexicana, con un puñado de elementos que pueden ser considerados para la gira europea del próximo mes. Diego Alonso, técnico del Inter Miami, dijo que el club no quiere prestar a Rodolfo Pizarro. Alan Pulido, del Sporting, y Jonathan dos Santos y Javier Hernández, en el Galaxy, también son opción.

"En dichas misivas, la MLS manifiesta expresamente que no pueden liberar a los jugadores por motivos de Salud y Seguridad, basándose en las normativas nacionales de Estados Unidos y Canadá [...] En las reuniones del año en curso, nos manifestó que la FIFA instaría al cumplimiento de la norma que obliga a la liberación de jugadores a todos sus asociados, para los partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas sería efectiva".

La MLS, de acuerdo con reportes locales, conversó con la FIFA acerca de las medidas sanitarias y defendió su postura de no liberar jugadores, pero no habría llegado a un acuerdo.

"Consideramos que este hecho atenta contra la integridad de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar 2022 poniendo en riesgo su normal desarrollo y su ya reconocida competitividad. En consecuencia, solicitamos la intervención inmediata de la FIFA a fin de que intime a la US Soccer y a través de esta, a la MLS la liberación de todos los jugadores solicitados por nuestras asociaciones miembro en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencias de Jugadores de la FIFA", cerró la Conmebol.