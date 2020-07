Conquista García Jr. 2do. lugar

Un buen segundo lugar conquistó Rubén García Jr., de Canel´s HDI Seguros en el inicio de la etapa real de Nascar México Series, que se desarrolló en la pista del autódromo de Querétaro. El potosino Alejandro de Alba no tuvo mucha suerte.

El actual campeón del mejor serial de automovilismo deportivo en el país, Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros, estuvo peleando los sitios de honor en la carrera y ya con la experiencia que ha acumulado, al final pudo colocarse en la segunda posición que es importante para comenzar la defensa del título conseguido en 2019.

Al final de la competencia el piloto capitalino opinó, "estoy contento con el resultado, creo que la pista de Querétaro nunca ha estado a nuestro favor, en esta primera fecha fuimos de los protagonistas en todo momento, peleamos los tres primeros lugares desde que logramos pasar toda la categoría Challenge, que como es sabido fue con arranque inverso".

Además el conductor mencionó, "la verdad es que no me gusta terminar en el segundo lugar y menos cuando fue en un final cerrado, reconozco que el auto 28 traía ritmo, por tal motivo espere si había algún error de su parte para poder aprovechar pero no lo hubo".

También dijo que "al final nos quedamos con la segunda posición para nuestro equipo Canel´s/HDI Seguros, estoy contento con todo el trabajo de cada uno de los integrantes de la escudería que me entregaron un auto competitivo para la carrera, con ello nos alistamos para buscar estar en la pelea por el campeonato".

ALEX DE ALBA JR. #14

CANEL´S/RACING CARGO

Por su parte, el piloto potosino Alejandro de Alba, de Canel´s/Racing Cargo y que compitió en la categoría Nascar Challenge, no tuvo suerte en este inicio de temporada real al presentarse una falla en el automóvil que lo privó de tener un buen resultado.

"Una falla mecánica me dejó fuera de la carrera luego de ir peleando la primera posición, no fue nuestro día, en términos generales estoy contento de regresar a las pistas, aunado a ello felicito a mi compañero Rubén García Jr. por lograr el segundo sitio en esta primera fecha, ahora a darle la vuelta a la página y a prepararnos con todo para la siguiente carrera".