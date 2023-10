Construyendo Sueños: un torneo de futbol entusiasma a la niñez de la Huasteca

Este torneo me ha dejado una impresión muy buena. De mucho aprendizaje para las niñas y los niños que participaron. Esto es lo que más nos interesa. Que se formen como personas", contó Obed Isai Hernández, entrenador del equipo Deportivo El Sol.

Su equipo participó en la primera Copa Tamazunchale Infantil, que apodada Construyendo Sueños, fue impulsada por el club Sultanes de Tamazunchale e Iberdrola México, junto con el centro de formación Five Soccer Family. El evento congregó el pasado 30 de septiembre y 1 de octubre a más de un centenar de menores de edad, así como a padres y madres de familia en este municipio de la Huasteca Sur.

En la categoría Pony -con participantes de 9 y 10 años- obtuvo el primer lugar la Escuelita Municipal, seguida por Deportivo El Sol y por los Sultancitos, los tres de Tamazunchale.

Mientras que en la categoría Dientes de Leche -conformada por jugadores de 7 y 8 años- ganaron los Jaguares de Tampico, seguidos de los Sultancitos, del equipo de Chapulhuacanito y de las Sultancitas.

UNA CELEBRACIÓN CON CAUSA

La competencia se vivió como una fiesta porque era la primera ocasión en que tenía lugar un torneo de estas características -para los más pequeños y además con equipos mixtos- en la región.

Manuel Meléndez, responsable de Vinculación Comunitaria de Iberdrola México en la zona, puso en valor el compromiso de la empresa para impulsar actividades deportivas que promueven un estilo de vida saludable y la inclusión entre la niñez de la Huasteca.

"Nos sentimos emocionados por la integración de la infancia en deportes como el fútbol. La participación de las mujeres en este deporte ha sido uno de los ejes de la alianza entre Iberdrola México y los Sultanes de Tamazunchale. Algo que hoy aquí se ve reflejado", agregó.

Fueron dos días de intensos y emocionantes encuentros deportivos que hicieron las delicias de todos los ahí reunidos.

"Me siento muy feliz por haber participado y por haber ganado. Me gustó mucho convivir con niñas y niños de mi edad. Me siento contento porque hice nuevos amigos", explicó Miguel Efraín Bueno, quien remarcó que él ama jugar futbol porque gracias a este deporte se siente más en forma y "más fuerte".

Floricel Villegas, del barrio San Rafael de Tamazunchale, destacó: "Un niño que practica futbol ocupa su tiempo en algo positivo y se aleja de los vicios". Por ello, agradeció el apoyo que a través de Iberdrola México se da al deporte en la Huasteca Potosina.

UNA FRUCTÍFERA ALIANZA

La compañía energética Iberdrola México firmó a mediados de 2022 un convenio de colaboración con los Sultanes de Tamazunchale con el objetivo catapultar al club de futbol local, impulsar un estilo de vida activo y saludable entre la población y fomentar la inclusión de las mujeres en el deporte.

Bajo el lema "Con energía para triunfar", la alianza ha beneficiado directa e indirectamente a cerca de 2,000 personas a través de varias acciones. En primer lugar, por el apoyo directo a las distintas categorías varoniles y femeniles del club a través de donativos, apoyo para uniformes, casacas, transporte y mejoramiento de las instalaciones.

También con la organización de clínicas de fútbol para los más pequeños, pláticas de nutrición, torneos locales para niños, niñas y jóvenes o la realización de carreras atléticas.

Para celebrar el primer año de la alianza, en agosto pasado tuvo lugar el Sultanes Fest con una serie de actividades deportivas y lúdicas que congregó a centenares de personas.

"Esta alianza está teniendo una enorme repercusión en favor de la vida activa y saludable en la Huasteca Potosina. Especialmente entre las niñas y las mujeres, pues buscamos la igualdad dentro y fuera de la cancha", concluyó Paco Feliu, tesorero del club Sultanes de Tamazunchale y organizador de esta primera Copa Infantil Tamazunchale ´Construyendo Sueños´.