Contaminación en Melbourne por los incendios afecta al Abierto de Australia; tenista se retira por ataque de tos

Los altos niveles de contaminación de aire que se registran este lunes en Melbourne como consecuencia de los incendios forestales que azotan Australia están afectando a la celebración del Abierto de Australia de tenis.



La tenista serbia Dalila Jakupovic se vio obligada a retirarse debido a un severo ataque de tos durante un partido de la fase previa del campeonato, antes de servir y cuando iba ganando el encuentro que disputaba en el Melbourne Park contra la suiza Stefanie Vogele cuando vencía por 6-4 y 5-6 en la primera ronda de la previa del Abierto de Australia.



Jakupovic, que durante el partido había solicitado asistencia médica por problemas respiratorios, cayó de rodillas al final del segundo set, no pudo retomar el juego y necesitó ayuda para abandonar la pista.

"Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratoria, es más, a mi me gusta el calor", aseguró la tenista.



La eslovena declaró que "no es justo" que los organizadores del torneo decidieran llevar adelante la jornada en Melbourne Park dadas las condiciones del aire.



"No es sano para nosotros, me ha sorprendido que decidieran jugar pero nosotros no hemos tenido mucha decisión", sentenció.



Jakupovic no fue la única que sufrió los efectos de la pésima calidad del aire en Melbourne, pues tenistas como el australiano Bernard Tomic o la canadiense Eugenie Bouchard necesitaron parar sus partidos para recibir asistencia médica como consecuencia de las dificultades respiratorias.



Craig Tiley, presidente ejecutivo de Tennis Australia, aseguró que consultaron esta mañana con organismos como la ATP o la WTA para tomar una decisión común y que ambos estuvieron de acuerdo que llevar la jornada a cabo retrasándola tan sólo una hora.



"Es una experiencia nueva para todos nosotros y por tanto tenemos que hacer caso a los expertos para tomar la decisión correcta al respecto", añadió



En el portal AirVisual, que mide la calidad del aire en el mundo, algunas zonas de Melbourne alcanzaron niveles de contaminación "arriesgados" con una concentración en el aire de hasta 361 partículas PM2.5, relacionadas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, según la Organización Mundial de la Salud.



Las autoridades de la ciudad, capital del estado de Victoria, obligaron a cerrar piscinas al aire libre y algunas playas, además de cancelar la jornada de carreras de caballos, entre otras medidas.



Australia vive la temporada de incendios forestales más larga de su historia moderna, en la que han muerto hasta la fecha un total de 27 personas y se ha calcinado una superficie equivalente a Irlanda.



Desde que comenzaron en septiembre pasado, se calcula que mil millones de animales salvajes podrían habrían perecido por los fuegos.