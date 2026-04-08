Contento Chabrand tras victoria ante Rayados

El Atlético de San Luis dio la gran campanada de la jornada al imponerse como visitante 2-1 al Club de Futbol Monterrey en el Estadio BBVA, resultado que fortalece sus aspiraciones en la recta final del torneo.

Tras el encuentro, el estratega mexicano Raúl Chabrand Manrique destacó el esfuerzo y compromiso de sus jugadores durante los 90 minutos, subrayando la capacidad del equipo para sobreponerse a un primer tiempo complicado.

El técnico reconoció que en la primera mitad su equipo mostró una postura más conservadora y con problemas de coordinación en la presión, lo que dificultó recuperar el balón en zona rival y generar peligro. Sin embargo, para el segundo tiempo realizaron ajustes clave, adelantando líneas y mejorando las transiciones ofensivas.

"Los jugadores estuvieron convencidos, mostraron calidad y se brindaron durante todo el partido. Supieron reaccionar pese a estar abajo en el marcador", señaló el estratega, quien también minimizó el impacto de los cambios desde el banquillo, destacando que la clave fue la actitud colectiva del plantel.

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Chabrand Manrique enfatizó que el triunfo fue justo, ya que su equipo generó oportunidades y logró concretarlas en momentos determinantes, además de mostrar solidez defensiva en lapsos complicados del encuentro ante un rival de alto nivel.

Asimismo, resaltó la importancia de haber corregido uno de los problemas recurrentes del equipo, como lo era la dificultad para cerrar los partidos en los minutos finales, aspecto que en esta ocasión lograron manejar con concentración.

Finalmente, el técnico aseguró que este resultado tiene un valor especial, no solo por conseguirse en una plaza complicada, sino porque mantiene vivas las aspiraciones del Atlético de San Luis de pelear por un lugar en la liguilla, en un cierre de torneo tan competitivo.