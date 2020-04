Continúa activo Michel Jourdain

El piloto internacional Michel Jourdain Lascurain, habló de todo un poco en lo referente a esta cuarentena que se vive por el COVID-19.

"Me levanto diario a las 6:30 para hacer yoga y una rutina que desarrolló mi esposa que se denomina Kéntro y que sirve para mantener una buena condición física, lo cual es muy importante para cualquier persona y sobre todo para un deportista", dijo el piloto Axalta.

Michel dijo además que lo importante es mantenerse ocupado porque en una cuarentena, no hacer nada, es perjudicial: "Yo como piloto quiero estar listo para cuando reiniciemos la actividad y además sano, por eso tenemos que quedarnos en casa".

El piloto Axalta se refirió también a las actividades que realiza para que la Súper Copa se fortalezca aún más y dijo que tiene un contacto muy estrecho con los patrocinadores, pilotos y equipos, intercambiando opiniones que beneficien a todos, lo que es muy importante en estos momentos.

Un tema que no podía escapar es el que se refiere a las fechas que faltan por disputarse: "Sabemos que los propietarios de los autódromos están preocupados porque no saben si se recortarán fechas o no, lo que quiero decirles es que hasta el momento están contempladas las 9 fechas que faltaban, hay que esperar hasta ver cuando se soluciona esta situación, pero el objetivo es ir a las plazas que se tenían consideradas".

Otro de los temas que tocó Jourdain Lascurain es el relacionado con los aficionados: "Creo que cuando se levante la cuarentena, se verán estadios, autódromos, auditorios, etc., llenos, si bien ahora en los medios se está realizando recopilaciones, deportes virtuales o muchas cosas en redes, el aficionado ya quiere hacerlo en vivo".

"El deporte es algo inherente al ser humano, al igual que la música, la pintura, etc., de allí que todos debemos de poner nuestro granito de arena para ganarle a esta pandemia y de esa manera poder volver a realizar lo que más nos gusta", expresó Michel.

Por último el piloto internacional hizo un reconocimiento a todas las personas que intervienen en el sector salud, alimentos, seguridad, expresando que arriesgan su vida por nosotros y por supuesto no podía olvidarse de los Medios de Comunicación, a través de los cuales nos enteramos de lo que tenemos que hacer, para salir los más pronto posible e esta situación.