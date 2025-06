Controversia por dopaje de nadadores chinos en el Senado de EE. UU.

El director de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos dijo a los senadores que los nadadores chinos habrían tenido que consumir alrededor de cinco kilogramos de comida para dar positivo a las cantidades reportadas en las pruebas antidopaje y que resultaron en los muy debatidos positivos por dopaje de 2021 que luego fueron desestimados.

"Es increíble pensar que Campanita simplemente apareció y lo esparció por toda la cocina", dijo Travis Tygart en una audiencia del Senado el martes centrada en la respuesta de la Agencia Mundial Antidopaje al caso de dopaje.

Fue clave la aceptación de la AMA de la explicación de las autoridades chinas de que los nadadores habían sido contaminados por trazas del fármaco Trimetazidina (TMZ) en la cocina de un hotel.

Los científicos de la USADA analizaron datos de un informe encargado por la AMA para calcular la cantidad de comida (cinco kilos) o líquido (4,9 litros) que los atletas habrían tenido que consumir para dar positivo en los niveles que lo hicieron.

Los funcionarios de la AMA declinaron participar en la audiencia, que el portavoz James Fitzgerald calificó como "otro esfuerzo político liderado por Travis Tygart... para aprovechar el Senado y los medios en un esfuerzo desesperado por volver a litigar los casos de natación chinos y desinformar a los atletas y otros interesados".

También testificó el ex zar antidrogas de Estados Unidos, Rahul Gupta, cuya decisión a principios de este año de retener 3,6 millones de dólares en financiamiento —la mayor cantidad que la AMA recibe anualmente— avivó una disputa entre las autoridades de Estados Unidos y la AMA.

El subcomité del Senado que lleva a cabo la audiencia está considerando un proyecto de ley que otorgaría al director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas —el llamado zar antidrogas— la autoridad permanente para retener esos fondos, sin necesidad de permiso anual del Congreso.

Gupta y Tygart recomendaron una serie de reformas a la AMA, la mayoría de las cuales giran en torno a garantizar la independencia, lo que dicen no puede lograrse bajo el modelo actual que pide al Comité Olímpico Internacional que proporcione la mitad del dinero de la AMA.

Gupta también presionó para que Estados Unidos recupere un asiento en el comité ejecutivo de la AMA que perdió tras el conflicto por las cuotas.

También testificó Katie McLaughlin, miembro del equipo estadounidense de 4x200 estilo libre que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2021. Los estadounidenses terminaron segundos detrás de un equipo chino que tenía dos nadadores cuyos positivos fueron borrados después de que la AMA declinara investigar más el caso de contaminación.

"Fue devastador, honestamente", dijo McLaughlin sobre la noticia del caso de dopaje. "Me sorprendió y me rompió el corazón. Pasé gran parte de mi carrera confiando en las autoridades, y fue realmente triste descubrir que alguien en quien no se podía confiar, es decir, la AMA".

El investigador que la AMA contrató para el caso de dopaje chino dictaminó que la AMA había actuado razonablemente al no dar seguimiento al caso chino, pero aún así calificó de "curioso" que la agencia no diera mayor seguimiento a los hechos.

Fitzgerald, el portavoz de la AMA, dijo que la agencia, de hecho, abordó algunas de las preocupaciones en el informe, especialmente sobre la forma en que se manejan los casos de contaminación.

"Como lo destacan los casos chinos y muchos otros, el problema de la contaminación es real y creciente y es crucial que la AMA y sus socios lo aborden de frente", dijo.

Tygart comenzó su testimonio afirmando que el caso chino había impactado potencialmente 96 medallas de los Juegos Olímpicos de 2021 y 2024.

La AMA discutió eso, con Fitzgerald reiterando la posición legal de larga data de la agencia de que, dadas las complejidades de la evidencia, si hubiera llevado las apelaciones al Tribunal de Arbitraje Deportivo, habría perdido todas ellas.