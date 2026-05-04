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Contundente triunfo de Cordero-Hdz.

La dupla de pilotos ganó la segunda fecha del Campeonato de Rallies

Por Romario Ventura

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
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Contundente triunfo de Cordero-Hdz.

San Luis Potosí vivió una intensa jornada de automovilismo este sábado con la conclusión de la segunda fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) y del FIA NACAM Rally Championship, donde la dupla local integrada por Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández se alzó con una contundente victoria.

Representando a GHR Motor-

sport, el piloto potosino hizo valer su experiencia y amplio conocimiento de los caminos para quedarse con el primer lugar absoluto en ambas competencias, firmando una actuación sólida de principio a fin.

El segundo puesto fue para el actual campeón nacional, Char García, quien junto a su navegante Lalo Solís, del equipo LUMA Motorsport, mantuvo un ritmo constante y competitivo durante toda la jornada, asegurando un resultado clave en la clasificación general.

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El podio lo completó el experimentado Ricardo Triviño, quien acompañado de su navegante español logró superar las exigencias del recorrido y cerrar en la tercera posición tras una competencia de alta dificultad.

La prueba constó de 12 etapas cronometradas, disputadas sobre las desafiantes terracerías de San Luis Potosí, donde las condiciones del terreno pusieron a prueba la resistencia, habilidad y estrategia de todos los participantes.

Con este resultado, Ricardo Cordero reafirma su jerarquía dentro del rallismo nacional e internacional, consolidándose como uno de los principales protagonistas de la temporada 2026 en ambas competencias.

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