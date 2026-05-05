Convocan a torneo de frontenis de primera fuerza

El Lomas Raquet Club, en coordinación con su Consejo de Administración, la Gerencia de Deportes y la Comisión de Frontón, y con el aval de la Asociación de Frontón del Estado de San Luis Potosí, lanzó la convocatoria oficial para el Torneo de Frontenis 1ra Fuerza "Carlos Oaxaca Miranda", evento que reunirá a destacados exponentes de esta disciplina.

El certamen contará con la participación de jugadores invitados de alto nivel como Jorge Olvera e Isaac Pérez, quienes aportarán mayor atractivo competitivo al torneo. La competencia se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo en las instalaciones del Lomas Raquet Club, ubicadas en la colonia Lomas de San Luis Potosí, iniciando actividades a partir de las 09:00 horas.

En cuanto al formato, se disputará en modalidad de dobles abierta. El sábado 16 se desarrollará la fase inicial, de la cual surgirán seis parejas clasificadas. Para el domingo 17 se jugará la fase final con ocho duplas dos sembradas y seis provenientes de la ronda previa bajo un sistema de eliminación directa.

Las inscripciones estarán disponibles con José Luis Hernández Rivera, con un costo de 500 pesos por pareja. El comité organizador proporcionará jueces y material de competencia, además de establecer la pelota oficial 201 para todos los encuentros. Hernández Rivera fungirá también como árbitro general del torneo.

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En el apartado de premiación, el evento ofrecerá una bolsa total de 50 mil pesos en efectivo, distribuidos en 20 mil pesos para el primer lugar, 14 mil para el segundo, 10 mil para el tercero y 6 mil para el cuarto puesto.