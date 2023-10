Convocan al Estatal de MTB

Ana Paula Vázquez

meta@pulsoslp.com.mx

La Asociación Potosina de Ciclismo hace una atenta invitación a todos los pedalistas potosinos para que formen parte del “Campeonato Estatal MTB de San Luis Potosí 2023” que se estará celebrando el próximo 12 de noviembre del presente en punto de las 8:00 horas.

Cabe hacer mención que es un evento muy importante el cual contara con el apoyo incondicional de Martin Silva quien se ha preocupado por el crecimiento del ciclismo en San Luis.

El evento de Categorías Maratón Xcm “La Huachichila” se estará desarrollando en la Unidad Deportiva Estanzuela, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí esperando que se den cita un gran número de competidores y competidoras.

Dentro de lo que serán las categorías que se estarán desarrollando serán Elite Libre x 100 km Avanzados; AA Libre t 100 km femenil; Elite Libre FX 100 km; Gravel Promocional Libre gr 100 km.

Otras categorías serán avanzados 30 en 30-39 clave M; 100 km avanzados 40 son 40-49 o 100 km; intermedio 20-34 clave I; 100 km juvenil varonil 2005-2008 clave; 60 km infantil avanzados 2009-2010 clave G; 60 km intermedios clave B; 35 y + IB; 60 km avanzados 50 con 50-59 clave W; 60 km femenil juvenil 2005-2008 clave FJ; 60 km femenil intermedio 19-29 clave FI; 60 km femenil master 30-39 clave FM; 60 km femenil avanzados 40 40 y + FO; 60 km principiante “A” varonil 19-29 clave P; 60 km principiantes “B”; varonil 30 y + PB; 60 km varonil extra 100 kg y + RR; 60 km avanzados 60 60 y + Z; 60 km fem. inf. avanz. 2009-2010 clave FG; 60 km fem. principiante 19 y + FP; 60 km fem amateur libre clave FY; 30 km var. amateur libre clave PY; 30 km inf. C; varonil 2011-2012 c 30 km inf. femenil c 2011-2012 cf 30 km.

La premiación que se estará entregando será en las ramas varonil y femenil primeros 10 lugares en arribar a la meta del recorrido de los 100 km. 1° $6000.00; 2° $4500.00; 3° $3000.00; 4° $2500.00; 5° $2000.00; 6° $1500.00; 7° $1,000.00; 8° $600.00; 9°$ 400.00 y 10° $300.00.

Las inscripciones serán vía depósito en el banco HSBC No. de cuenta 6402439891; tarjeta 4213 1661 3544 5397 a nombre de Salvador Salazar Rodríguez, indispensable es escanear el comprobante de pago y mandarlo. También podrá ser vía WhatsApp al 4871146402 enviar categoría, CURP, entidad de procedencia, equipo. Además, se deberá de presentar el comprobante de pago en la entrega de KITS Inscripciones presenciales en Brothers Bike Tatanacho #799 Local 205 Fraccionamiento Tangamanga informes: 4441751980.