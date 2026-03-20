Convocan al medio maratón de Charcas

Con sede en Huerta Las Palapas, fue presentado de manera oficial el Medio Maratón Charcas 2026, evento atlético que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de abril a las 7:30 horas en el municipio de Charcas. La competencia contempla recorridos de 23.1, 10 y 5 kilómetros, convocando tanto a corredores experimentados como a participantes recreativos, en una de las justas deportivas que busca consolidarse en la región altiplano del estado.

Además, como parte de las actividades, se llevará a cabo la carrera infantil "Charquitas 2026" el viernes 3 de abril en punto de las 8 horas, frente a presidencia municipal. Promoviendo la participación de niñas, niños y jóvenes en el deporte.

Durante la presentación se informó que la entrega de kits para los participantes se realizará el viernes 3 de abril, en un horario de 10:00 a 19:00 horas, mientras que el costo de inscripción será de 450 pesos mexicanos y podrán inscribirse directamente en la presidencia municipal de Charcas o en los Puntos de venta de Tu Tiempo a Tiempo como Sweet Vegan (Nereo Rodríguez Barragán 1385), Balam (avenida Colorines 532, colonia Prados).

Teigsa (Acerina 1372, colonia Valle Dorado), La Pape (Damián Carmona 1295), Salvajes Outdoors (avenida Chapultepec 1000, Plaza Macul interior 13), Dulcería La Estrella (Segunda Oriente 222, Abastos y avenida Fleming 2518, colonia Progreso), además de Bike Store (avenida Cordillera de los Himalaya 749, Lomas 4ª Sección).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El evento contará con una atractiva bolsa de premiación superior a los 300 mil pesos, de acuerdo con la convocatoria, además de diversas categorías para fomentar la participación de atletas de distintas edades.