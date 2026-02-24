Copa del Mundo de clavados, va

CIUDAD DE MÉXICO.- Guadalajara y todo Jalisco atraviesan una crisis marcada por una ola de violencia extrema, detonada tras el operativo federal en Tapalpa donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las repercusiones de este hecho se extendieron más allá del ámbito de la seguridad pública y alcanzaron al deporte, con la suspensión de encuentros en la Liga MX y la Liga Mexicana de Softbol, además de la incertidumbre sobre la realización de una fecha de la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara.

Fernando Platas, medallista olímpico y actual presidente de la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, afirmó que, pese a las circunstancias, el evento internacional respaldado por World Aquatics se llevará a cabo, del 5 al 8 de marzo.

"Hemos tenido muy buena comunicación y agradecemos al gobierno de Jalisco. Nosotros mantenemos la planeación de un gran evento, pero somos responsables de las decisiones que puedan tomarse. Nuestra prioridad es la seguridad de los atletas", dijo.

Platas añadió que, por la cercanía con las fechas, resulta complejo trasladar el evento a otra ciudad.

"Los tiempos son complicados, pero todo avanza y esperamos que así continúe", compartió. "Siempre será valioso el apoyo de la gente que conoce y aprecia los clavados, especialmente en este contexto".