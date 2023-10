Cordero-Hdz. triunfa en casa

La etapa cinco de la Carrea Panamericana 2023 se desarrolló con un sinfín de emociones, la dupla Cordero - Hernández se mostró hegemónica, ganaron el día y son los primeros en llegar a casa, San Luis Potosí.

“Hemos retomado la confianza, tuvimos una gran jornada, ganamos el día y paradójicamente estamos en la pelea, estamos enterados que Emilio perdió tiempo hoy, pero nosotros estamos enfocados en hacer lo nuestro, lo que pase atrás, será cuestión de la suerte o el destino, ya no está en mis manos. Ahora toca la etapa más importante para mí, estar a casa con mi familia, patrocinadores y la gente que me sigue y me apoya. El team 399Tactical/ MGR/ Valladolid servicios Financieros/ GHR Motor sport no se rinde ante la adversidad, seguimos en pie de lucha”. comentó Cordero.

Mientras que la sexta etapa de la carrera panamericana arrancará en punto de las 7:30 de la mañana en una gasolinera hidrocálida con dos etapas de velocidad en La Congoja, posteriormente se dirigirán a Asientos y Pozuelos para tener el primer servicio del día en San Luis Potosí; Armadillo de los Infante, La Escondida y El Puerto tendrán también dos etapas de velocidad una de ida y otra de regreso, para darle cerrojazo en Plaza de Fundadores a las 18:00 horas. Cordero y Hernández buscarán llevarse los récords del día y celebrar en la casa del Pentacampeón.