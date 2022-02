Cordero no tuvo suerte en la primera fecha

Una falla en la caja de velocidades, frustró una buena actuación de la dupla campeona del rallismo en México integrada por el potosino Ricardo Cor4dero y Marco Hernández, en lo que fue su primera participar en el Ara Rally Championship en el Son Drift Rally, en donde los caminos de nieve fueron una prueba para los mexicanos.

"Siempre es importante vivir nuevas experiencias, en nuestro país no existe la posibilidad de correr en nieve, venimos acá a probar y a adquirir esta experiencia, es sin lugar a dudas otra forma de manejo, después de terminar el reconocimiento de los tramos, nos dimos cuenta que todo el rally está cubierto de hielo, una lluvia y muy bajas temperaturas compactan la nieve y hacen de estos caminos los más resbalosos que hemos transitado, sin embargo veníamos a buen ritmo hasta que rompimos la caja de velocidades y con ello se esfuma la posibilidad de pelear el pódium, veníamos en cuarto lugar absoluto y segundo de la categoría. Sin duda es el rally más difícil que he corrido, nos vamos con una buena sensación y buenos tiempos, no es el resultado que queríamos, pero la experiencia fue increíble, gracias por el apoyo y esperamos volver pronto". Apunto Ricardo Cordero.

El team 399 Tactical MGR Maredutti GHR Motorsport y su binomio Cordero-Hernández tendrán que reportar pronto a México, para el inicio del campeonato nacional de rallies pactado para el próximo 4 y 5 de marzo en el Marco del RAC 1000 a escenificarse en San Luis Potosí.