Corredor de los Packers, cercano a la tragedia en El Paso

Durante la preparatoria, cuando el corredor de los Packers, Aaron Jones no estaba en clases o anotando touchdowns, a veces visitaba el Walmart Supercenter en Gateway Boulevard de El Paso, Texas, donde el sábado ocurrió el tiroteo que dejó al menos 22 muertos. "Crecí en ese vecindario", declaró Jones.

Cuando Jones descubrió que el lugar donde ocurrió la matanza no podía creerlo. De inmediato evaluó dónde estaba su familia y luego amigos. "Mis padres estaban aquí, por suerte", dijo Jones. "Mi novia estaba de camino aquí cuando sucedió. Mi hermano está en Baltimore. Las únicas personas que tengo son mis padrinos, mi tía y mi tío y la familia de mi novia. Todos son buenos ".

Después de graduarse de la preparatoria, él y su hermano gemelo, Alvin, se quedaron en casa para asistir a la universidad, asistiendo a Texas-El Paso, que está a menos de 15 minutos en automóvil desde donde un hombre armado abrió fuego el sábado con un rifle dentro del abarrotado Walmart.

Hasta ahora, las autoridades han dicho que 22 personas están muertas y otras 24 heridas. Jones dijo que ha mirado los nombres de las víctimas que han sido identificadas preguntándose si conocía alguna de ellas. Todavía no puede creer que algo tan horrible haya sucedido en la ciudad donde creció y continúa viviendo.

Está lidiando con la insensatez del crimen. "Pensé, 'Wow, si no estuviera en el campo de entrenamiento, ¿quién sabe?'", Dijo. "Afortunadamente, nadie con el que estoy relacionado resultó herido, pero siempre estoy en ese Walmart. Es una locura pensar que algo así pueda suceder en tu ciudad".

Según los informes, el sospechoso condujo nueve horas desde un suburbio de Dallas para llevar a cabo el ataque, que las autoridades federales consideran un posible delito de odio. Las autoridades están investigando un manifiesto antiinmigrante que creen que el sospechoso publicó en línea, mientras que el sheriff de El Paso lo calificó de un ataque racista con la intención de matar a los hispanos.

Para Jones, ese odio no refleja cómo se llevan la mayoría de la comunidad de El Paso. "El Paso es una comunidad muy unida", dijo Jones. "Las funerarias ya se han ofrecido para manejar los costos. La gente ya está alineada donando sangre. Tuvieron que enviar a algunas personas a casa, diciéndoles que volvieran mañana. Entonces, todos están como uno detrás del otro.

"(El tiroteo) te quita el aliento. Es muy triste. Ni siquiera es alguien de El Paso, (es) alguien que manejó 10 horas solo para cometer un crimen de odio. Definitivamente vino con un propósito".