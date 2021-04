Corta delegación en desfile en JO

La delegación mexicana se prepara para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, a la espera de conocer a la perfección las medidas sanitarias que se realizarán el viernes 23 de julio.

Durante la presentación de las propuestas de vestimenta para los deportistas tricolores durante el tradicional desfile, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), adelantó algunos puntos que se tomarán en cuenta, con base en los nuevos lineamientos de los encargados del evento.

"Efectivamente, todavía no se define el número de participantes, pero se realizarán 120 trajes [uniformes], que estarán a disposición para quienes en ese momento estén en la Villa Olímpica, de acuerdo con lo que se ha recibido del Comité Organizador", comentó el directivo.

"No nos permiten saber exactamente la cantidad", añadió Mario García de la Torre, jefe de Misión. "Serán alrededor de 80 deportistas los que estarían en la Villa para la inauguración".

Todo depende de la situación internacional, debido a que la pandemia de Covid-19 todavía no deja tranquilo al Comité Olímpico Internacional (COI), a poco más de tres meses de la inauguración en Tokio.

Por lo pronto, en el desfile estarán aquellos representantes que hayan cumplido con un aislamiento de cinco días desde su llegada a Japón, el mismo lapso que se les exigirá a los atletas internacionales estar en el país anfitrión antes de su participación. Además de que existirán Villas alternas para otras disciplinas, por lo que la caminata estará reducida.

Padilla reveló que se contará con dos abanderados, pero que la votación todavía no empieza.

"Esa decisión es parte de una comisión interna del Comité ejecutivo y adelanto que, por primera vez en la historia, será posible que de forma equitativa hombre o mujer sean portadores de nuestro lábaro patrio. Se está analizando a los que han clasificado y que pueden desfilar sin que se les ocasione un trastorno de cansancio al día siguiente para que puedan participar, dependiendo de eso y de otros aspectos el COM tomará la determinación", cerró el directivo.