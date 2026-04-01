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Cortan los Hornets su mala racha

Por AP

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Cortan los Hornets su mala racha

NUEVA YORK.- Brandon Miller anotó 25 puntos, Miles Bridges sumó 19 y los Hornets de Charlotte arrollaron el martes 117-86 a los Nets de Brooklyn.

Moussa Diabaté terminó con 10 puntos y 12 rebotes, mientras que LaMelo Ball aportó 14 unidades, nueve asistencias y siete balones capturados ante los tableros para ayudar a que los Hornets (40-36) cortaran una racha de dos derrotas consecutivas.

Josh Minott anotó 14 puntos por los Nets (18-58), destinados a la lotería del draft, que han perdido 11 de sus últimos 12 partidos.

Charlotte (40-36) está empatado con el Heat de Miami en el noveno puesto de la Conferencia Este, a medio partido de Orlando.

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Los Hornets igualaron su número mínimo de la temporada en puntos permitidos. Charlotte también toleró 86 en una victoria por 25 puntos en Toronto el 5 de diciembre.

Los Hornets se recuperaron de derrotas consecutivas en casa —el sábado ante Filadelfia y el domingo ante Boston.

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