Costa Rica revela convocatoria para eliminatorias mundialistas

Con cuatro mundiales a su espalda: sub-17 en Nigeria 2009, sub-20 en Colombia 2011 y los mayores en Brasil 2014 y Rusia 2018; y con la experiencia de 31 meses de 2019 a 2021 en la máxima categoría del balompié mexicano, el costarricense Joel Campbell encabezará la delantera de Costa Rica para los partidos contra México, Panamá y Jamaica por la eliminatoria regional rumbo a Qatar 2022.

De 29 años y con 12 de experiencia en las primeras divisiones de México, Costa Rica, Inglaterra, España, Italia, Francia, Portugal y Grecia, Campbell fue uno de los 28 jugadores convocados este jueves por el colombiano Luis Fernando Suárez, director técnico del seleccionado costarricense, para los tres partidos iniciales de la ronda final u octagonal de Concacaf en ruta al Mundial de Qatar.

Vinculado al futbol mexicano desde que en enero de 2019 fue contratado por el Club León, para pasar en 2021 al Monterrey, Campbell tendrá la responsabilidad de conducir el ataque de Costa Rica en los juegos cruciales del jueves 2 de septiembre de visita contra Panamá y como local el domingo 5 frente a México y el miércoles 8 ante Jamaica.

En la lista de costarricenses destaca el portero Keylor Navas, máxima estrella del futbol "Tico", arquero del París Saint Germain y ex guardavallas del Real Madrid.

En conferencia de prensa, Suárez explicó que la población costarricense está "esperanzada con este grupo de muchachos" para luchar por obtener uno de los tres boletos directos y uno por repechaje de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) para la Copa Mundial de Qatar 2021.

"Se me quedan muchos (jugadores) por fuera", reconoció Suárez, al describir que el equipo costarricense tiene "la mejor energía" y "los mejores deseos de representar al país".

"Pueden darse situaciones de lesionados, de cansancio", porque será una situación "nueva" al enfrentarse a tres partidos en una ronda de la clasificación regional a Qatar, aclaró.

En el cotejo contra México "ganamos", pronosticó, al subrayar que "no me da miedo" enfrentar el reto hacia Qatar con "muchachos" jóvenes o de otras edades.

"Tienen las buenas condiciones para poder responder", alegó.

"Preocupaciones no tengo", aseguró, al reafirmar que "representar" a un país "significa mucho" y reconocer que el juego contra Panamá de visita, por ser el primero, será fundamental para que Costa Rica logre empezar a ganar puntos ante una octagonal prolongada y complicada.

"Son tres partidos diferentes", explicó el colombiano, con solo dos meses de haber asumido la dirección técnica de Costa Rica ya que inició labores el 21 de junio anterior.

El panorama está "difícil para todos", señaló, en referencia a los siete rivales: México, Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Jamaica, Panamá y Honduras.

Los 28 llamados por Suárez son:

Porteros: Keylor Navas (París Saint Germain/Francia), Leonel Moreira (Alajuela/Costa Rica) y Aarón Cruz (Saprissa/Costa Rica).

Defensas: Óscar Duarte (Levante/España, Keysher Fuller (Heredia/Costa Rica), Francisco Calvo (Chicago Fire/Estados Unidos), Juan Pablo Vargas (Millonarios/Colombia), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Giancarlo González (Alajuela/Costa Rica), Bryan Oviedo (Copenhagen/Dinamarca), Rónald Matarrita (Cincinnati/Estados Unidos), Kendall Waston (Saprissa/Costa Rica), Ricardo Blanco (Saprissa/Costa Rica), Fernán Faerron (Alajuela/Costa Rica).

Volantes: Celso Borges (RC Deportivo/España), Jefferson Brenes (Heredia/Costa Rica), Jimmy Marín (Saprissa/Costa Rica), Yeltsin Tejeda (Heredia/Costa Rica), David Guzmán (Saprissa/Costa Rica), Barlon Sequeira (Alajuela/Costa Rica), Jewison Bennette (Heredia/Costa Rica), Bryan Ruiz (Alajuela/Costa Rica), Rándall Leal (Nashville SC/Estados Unidos), Ariel Lassiter (Houston Dynamo/Estados Unidos).

Delanteros: Joel Campbell (Monterrey/México), Jonathan Moya (Anyang/Corea del Sur), Manfred Ugalde (Twente/Holanda), Jurguens Matamoros (Bolívar/Bolivia) y Kenneth Vargas (Grecia/Costa Rica).

