logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

CR7 se pierde su 2do. partido

En medio de informes de descontento con el propietario de Al-Nassr

Por AP

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
CR7 se pierde su 2do. partido

RIYADH.- Cristiano Ronaldo se perdió su segundo partido consecutivo con el Al-Nassr en la Pro League de Arabia Saudí el viernes, en medio de informes de que está descontento con el propietario mayoritario del club.

El cinco veces ganador del Balón de Oro no estuvo en la convocatoria cuando el Al-Nassr se enfrentó al campeón defensor Al-Ittihad. También se perdió la victoria por 1-0 sobre el Al-Riyadh el lunes.

Ronaldo estaba descontento con la gestión del Al-Nassr por parte del Fondo de Inversión Pública del país, informó esta semana el medio portugués A Bola. Se decía que Ronaldo estaba molesto por la falta de acción del club en la ventana de transferencias de enero, mientras veía al rival Al-Hilal fichar al ganador del Balón de Oro Karim Benzema, un excompañero del Real Madrid.

Sin nombrar a Ronaldo, la Pro League de Arabia Saudí emitió un comunicado el jueves enfatizando que ningún jugador era más grande que la liga.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"La Pro League de Arabia Saudí se estructura en torno a un principio simple: cada club opera de manera independiente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, ejecutivos y liderazgo futbolístico. Las decisiones sobre reclutamiento, gasto y estrategia recaen en esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga", afirmó en su comunicado.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Novatos, la clave del Super Bowl LX
    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    Novatos, la clave del Super Bowl LX

    SLP

    Redacción

    Apuntan a ser decisivos en el duelo por el campeonato de la NFL.

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno
    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

    SLP

    AP

    Descubre la particularidad de los pebeteros y las sedes dispersas que marcan la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla
    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    Éxito de Lindsey Vonn en entrenamiento olímpico tras lesión en rodilla

    SLP

    AP

    Descubre cómo Lindsey Vonn se prepara para los Juegos Milán-Cortina tras superar su lesión en la rodilla.

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones
    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    NFL lanza desafío para mejorar cascos y reducir conmociones

    SLP

    AP

    HealthTECH Challenge promueve la seguridad de los jugadores de la NFL