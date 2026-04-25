Cremonese cae a zona de descenso de Serie A
NÁPOLES.- Napoli vapuleó el viernes 4-0 a Cremonese y lo envió a la zona de descenso de la Serie A.
El mediocampista escocés Scott McTominay abrió el marcador a los tres minutos tras una asistencia de Kevin De Bruyne, la primera del volante belga en la Serie A desde que fichó procedente del Manchester City el verano pasado.
De Bruyne anotó el tercer gol al filo del descanso con un remate a corta distancia. Dos minutos antes, un disparo del delantero danés Rasmus Højlund fue desviado hacia su propia portería por Filippo Terracciano, superando a su guardameta, para poner el 2-0 para el equipo local.
El atacante brasileño Alisson Santos añadió el cuarto al inicio de la segunda mitad.
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Cremonese retrocedió al antepenúltimo puesto, igualado en puntos con Lecce pero con peor diferencia de goles.
Lecce puede salir de la zona de descenso con un empate o una victoria el sábado ante Verona.
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