Cristiano confiesa que le tiene "mucho cariño" a Messi

El cinco veces ganador del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, se prepara para jugar una nueva final con la selección de Portugal este domingo frente a España por la Liga de Naciones de UEFA. Con 40 años, el 'Bicho' busca aumentar su palmarés y agregar trofeos a su extensa vitrina personal que adornan a una carrera que aún tiene sueños por cumplir y uno de ellos podría ser jugar con Lionel Messi, su histórico rival.

Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia, compartió el escenario por ver quién era el "rey del futbol" junto al astro argentino por más de 15 años. Sus batallas cuando eran futbolistas del Real Madrid y del Barcelona quedarán grabadas en la memoria de los amantes del deporte y de acuerdo con el astro portugués, no es imposible que sean compañeros antes de acabar sus carreras.

"Jamás diré de esta agua no beberé" respondió ante ese cuestionamiento por parte de un periodista argentino en conferencia de prensa.

Además, hizo énfasis en el cariño que siente por Argentina y por el propio Messi.

"Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina, Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digo de esta agua no beberé" declaró.

"Le tengo también mucho cariño a Messi. Al principio él no hablaba nada de inglés y yo le traducía en las galas del Balón de Oro cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer" agregó.

Actualmente, el futuro de Cristiano se mantiene como una incógnita, ya que no será más jugador del Al Nassr y aún no ha elegido cuál será su siguiente destino.



¿Cuándo juega Portugal contra España por la final de la Nations League?

Día: domingo 8 de junio

Horario: 13:00 horas.