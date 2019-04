Cristiano entra a la convocatoria de Juventus para enfrentar al Ajax

Cristiano, que se lesionó en los flexores del muslo derecho hace dos semanas con su selección, se entrenó con normalidad este martes y formará parte de la expedición juventina, según confirmó el club en una nota publicada en su página web.



El portugués, que marcó cuatro goles en esta Liga de Campeones, entre ellos un triplete al Atlético Madrid para pasar a cuartos de final, decidirá en las próximas horas junto al técnico Massimiliano Allegri si saldrá desde el comienzo o si empezará en el banquillo para evitar riesgos de recaída.



Si el conjunto turinés recuperó a su líder ofensivo, Allegri perdió al capitán Chiellini, que no pudo recuperarse de un golpe en una pantorrilla sufrido la semana pasada en el partido liguero ganado en el campo del Cagliari.



Tampoco estará el uruguayo Martín Cáceres, lesionado, por lo que el favorito para formar la zaga junto a Leonardo Bonucci es Daniele Rugani.



En el centro del campo no estará Emre Can, que se lesionó el pasado sábado en el cruce liguero ganado 2-1 ante el Milan y que se quedará en Turín para seguir con su proceso de recuperación.



A estas ausencias se suma la ya conocida baja del extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que se operó en diciembre en la rodilla izquierda por la lesión del menisco externo y la fractura de cartílago



Entre las novedades está el extremo brasileño Douglas Costa, que no juega con el Juventus desde un Juventus-Parma del pasado 2 de febrero.