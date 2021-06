Cristiano Ronaldo prefiere el agua a las bebidas azucaradas

Cristiano Ronaldo mostró su desacuerdo con el refresco en plena conferencia de prensa, y es que antes de iniciar la misma, el astro portugués se atrevió a quitar dos Coca-Colas que se encontraban enfrente de él.

El delantero de la Juventus, tomó ambas bebidas y las alejó, para así provocar que no aparecieran a cuadro. Posteriormente, remató con el comentario: "Agua", y mostró su botella de agua natural, para hacer énfasis en que era lo que él consumía constantemente.

A lo largo de los años, CR7 ha mostrado su desprecio por los alimentos y bebidas que se alejan de una dieta de un deportista de alto rendimiento. Incluso meses antes llegó a declarar como lleva este tema con su hijo: "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta".

Ahora el siguiente problema que puede enfrentar el capitán de Portugal, pasa porque Coca-Cola es uno de los grandes patrocinadores de la Eurocopa y puede provocar alguna falta en el contrato entre la empresa de refrescos y el torneo.