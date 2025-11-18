Cristiano Ronaldo presente en Cena de Gala en Casa Blanca con Príncipe Saudí

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo estuvo presente en la Casa Blanca el martes mientras el presidente Donald Trump organizaba una elegante cena para honrar al príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman.

El futbolista portugués se sentó cerca del frente del Salón Este, no lejos de donde el presidente y el príncipe heredero dieron discursos a dignatarios de ambas naciones, junto con importantes líderes empresariales como el director general de Apple, Tim Cook, y el fundador de Tesla, Elon Musk.

En su discurso, Trump destacó la presencia de Cristiano a quien dijo que presentó a su hijo adolescente.

Crisitano ha sido la cara de la liga de fútbol saudí desde que se unió al club Al-Nassr a finales de 2022 con un contrato que, según distintos reportes, alcanzó los 200 millones de dólares al año.

La estrella portuguesa de 40 años firmó una extensión de dos años en junio con Al-Nassr, que es mayoritariamente propiedad del fondo soberano saudí que preside el príncipe heredero.

Trump agradeció al deportista por asistir. Dijo que su hijo menor, Barron, es un "gran fan" de Ronaldo y que el joven de 19 años estaba impresionado por haber conocido al futbolista.

"Barron lo conoció. Y creo que respeta un poco más a su padre ahora, sólo por el hecho de que te presenté", dijo Trump.

El príncipe Mohammed visitó la Casa Blanca por primera vez desde que comenzó un período de aislamiento diplomático en 2018 tras el asesinato del periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, por agentes saudíes en una oficina consular en Estambul. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos determinaron que el príncipe Mohammed probablemente dirigió la operación, pero él ha negado su participación en el asesinato.

También fue una visita poco común a Estados Unidos para el futbolista que no ha jugado en este país desde 2014.

En 2017, la revista de noticias alemana Der Spiegel informó que Crisitano Ronaldo había pagado años antes 375.000 dólares para silenciar a una mujer que lo acusó de violarla en un hotel de Las Vegas en 2009. Los abogados del futbolista sostuvieron que la relación sexual fue consensuada, y nunca se presentaron cargos penales.

Conexión con la Copa del Mundo

Arabia Saudí será la sede de la Copa del Mundo de 2034 después de que la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, establecieron una elección acelerada hace dos años, que ayudó a asegurar que no hubiera una oferta rival.

Cristiano promovió esa candidatura, diciendo en diciembre pasado, cuando se confirmó la victoria saudí: "después de lo que veo, estoy más convencido de que 2034 será la mejor Copa del Mundo de la historia".

El crack está listo para jugar en una sexta edición de la Copa del Mundo —un récord— el próximo año. Portugal se clasificó el domingo para el torneo coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, probablemente será sancionado por la FIFA para el primer partido de Portugal en junio próximo después de recibir la semana pasada su primera tarjeta roja con la selección lusa, en 23 años.

Portugal conocerá a sus oponentes de la Copa del Mundo el 5 de diciembre en el sorteo del torneo, al que Trump asistirá en el Kennedy Center en Washington.

Trump se ha alineado estrechamente con la Copa del Mundo de 2026. En la Oficina Oval tiene una copia del trofeo dorado que le obsequió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.