Cristiano Ronaldo sí jugaría ante el Tricolor
El crack luso, estaría en la expedición de Portugal, para reinaugurar el estadio Azteca
CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo sábado 28 de marzo México recibirá a Portugal en un partido amistoso, que marcará la reinauguración del Estadio Azteca.
La Selección Mexicana se enfrentará a los lusitanos en el "Coloso de Santa Úrsula", que volverá a abrir sus puertas luego de casi dos años desde que comenzó su remodelación para la Copa del Mundo de 2026.
El equipo de Javier Aguirre le hará los honores a los dirigidos por Roberto Martínez en el que significará su cuarto compromiso amistoso del año, tras sus visitas a Panamá y Bolivia y el recibimiento a Islandia.
El duelo entre mexicanos y portugueses es uno de los más esperados, por parte de la afición, de los medios de comunicación y, por su puesto, los futbolistas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Portugal es una de las selecciones más poderosos a nivel mundial en la actualidad y es una las principales candidatas para conquistar el trofeo del Mundial.
Con figuras como Bruno Fernandes, Joao Félix, Vitinha, Rafael Leao, Bernardo Silva, Joao Neves, entre otros, la expectativa por ver a los lusitanos en el estadio Azteca es bastante grande.
Por su puesto, todos ellos son comandados por Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y uno de los dos mejores de la última época.
La presencia de "CR7" en el juego contra la Selección Mexicana sigue siendo una incógnita, aunque, recientemente, se revelaron las pretensiones que tiene para acceder a ser parte de la expedición.
De acuerdo con información del reportero de "TUDN", Gibrán Araige, el "Bicho" tiene algunas condiciones para formar parte de la inauguración del "Coloso de Santa Úrsula".
Algunas de sus peticiones están relacionadas con "el tema de seguridad, de hospedaje y logística", así lo reveló durante la transmisión del encuentro entre Bolivia y México.
no te pierdas estas noticias
Donovan Mitchell anota 45 puntos en victoria de los Cavaliers sobre el Magic
AP
El jugador estrella Donovan Mitchell brilló con 45 puntos en el encuentro de la NBA
Aryna Sabalenka avanza a semifinales del Abierto de Australia tras vencer a Iva Jovic
AP
La máxima favorita, Aryna Sabalenka, asegura su lugar en las semifinales del Abierto de Australia al vencer a Iva Jovic en un partido dominante.
Delegación Mexicana Destaca en Juegos Olímpicos de Invierno 2026
El Universal
La ceremonia de apertura promete un espectáculo inolvidable con artistas internacionales y la presencia de la delegación mexicana.