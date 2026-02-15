logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cristiano vuelve a jugar y a marcar

El portugués insiste en llegar a los mil goles en su carrera

Por EFE

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Cristiano vuelve a jugar y a marcar

Cristiano Ronaldo puso fin a su periodo de protesta y regresó al once del Al Nassr, que ganó en el campo del Al Fateh (0-2), en la vigésima primera jornada de la Liga de Arabia Saudí, con un gol del astro portugués, que insiste en su objetivo de llegar a los 1,000 tantos en su carrera.

Fue la primera diana del portugués desde que cumplió los 41 años el pasado 5 de febrero y abandonó la queja pública y manifiesta que emprendió por el supuesto trato beneficioso al Al Hilal por el Fondo de Inversión Pública que gestiona a los clubes del país.

Cristiano Ronaldo dejó de jugar dos partidos con el Al Nassr como protesta, pero regresó a los terrenos de juego este sábado. También lo hicieron el español Íñigo Martínez, Kingsley Coman, Sadio Mane, Marcelo Brozovic o Joao Felix, ausentes en el partido del pasado miércoles, contra el Arkadag, en la Liga de Campeones de Asia, en Turkmenistán.

Dieciocho minutos tardó el exjugador del Real Madrid en marcar. Fue tras un centro desde la izquierda de Sadio Mane que remató, de primeras, dentro del área para batir al portero español Fernando Pacheco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fue el gol número 962 en la carrera de Cristiano Ronaldo, que está a 38 de los mil.

El segundo tanto del Al Nassr llegó a diez minutos del final. Lo anotó Ayman Yahya y selló el séptimo triunfo seguido en la Liga Saudí del equipo de Jorge Jesus, que está a un punto del líder, el Al Hilal. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lasse Gaxiola hace historia en Milán 2026 con debut en slalom gigante
Lasse Gaxiola hace historia en Milán 2026 con debut en slalom gigante

Lasse Gaxiola hace historia en Milán 2026 con debut en slalom gigante

SLP

El Universal

Con 18 años, Lasse Gaxiola se convirtió en el mexicano más joven en Juegos Olímpicos de Invierno.

Francisco Cerúndolo avanza a la final del Abierto de Argentina
Francisco Cerúndolo avanza a la final del Abierto de Argentina

Francisco Cerúndolo avanza a la final del Abierto de Argentina

SLP

AP

La definición del torneo será entre los dos primeros preclasificados en la pista Guillermo Vilas.

NBA estrena nuevo formato en Juego de Estrellas 2024 en California
NBA estrena nuevo formato en Juego de Estrellas 2024 en California

NBA estrena nuevo formato en Juego de Estrellas 2024 en California

SLP

AP

Jugadores como Wembanyama y Leonard expresan opiniones encontradas sobre el nuevo esquema del Juego de Estrellas 2024.

Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional
Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional

Copa Potosí 2026 apunta a edición internacional

SLP

Redacción

Inpode planea una edición con futbolistas de trayectoria internacional y equipos de alto perfil.