Critica estrella de Browns a propietarios de equipos de la NFL

México.- El receptor estrella de los Browns de Cleveland, Odell Beckham Jr., criticó a los propietarios de los equipos de la NFL porque cree que obligan a los jugadores a jugar la temporada 2020 por razones económicas, sobre las de salud.

"No estamos listos para la temporada de fútbol americano. Entonces, ¿por qué estamos tratando de avanzar? Obviamente es por su dinero [de los propietarios]", dijo Beckham Jr. al diario estadounidense Wall Street Journal. "Eso me molesta porque siempre ha habido esto. Odio decirlo así, pero la actitud de los propietarios es como: ´Oh, los poseemos, muchachos´ y esa clase de injusticia que no nos ven como humanos".

La NFL, como otras Ligas en la Unión Americana, han decidido jugar en 2020. El certamen ha dado lineamientos por la pandemia del Covid-19, entre los que destaca que sólo se les pagaría una parte a los jugadores en caso de que decidan no jugar, aunque estén bajo contrato.

La Liga también ventiló un protocolo de salud para contener la pandemia del Covid-19, que incluye pruebas continuas y medidas de distanciamiento social.

"Siento que la temporada no debería pasar y estoy preparado para que no pase y no me importaría no tenerla", agregó Beckham Jr.

El exreceptor de LSU es uno de los receptores más influyentes de la NFL. Está en su segunda temporada con los Browns de Cleveland y hasta ahora no ha dado una postura sobre si declinará jugar en 2020 con el equipo. Hasta ahora, ningún jugador de los Browns ha declinado jugar la temporada 2020 por preocupaciones del Covid-19.