Critican tenistas premios de RG

Varios tenistas de renombre, entre ellos Jannik Sinner, Aryna Sabalenka y Coco Gauff, manifestaron su "profunda decepción" por el nivel de los premios en metálico para Roland Garros, en medio de una disputa persistente con los organizadores de los torneos de Grand Slam.

Los jugadores, la mayoría de ellos Top 10 de la ATP y la WTA, añadieron que sus otras exigencias no han sido atendidas por los responsables de los cuatro torneos de Grand Slam, entre ellas una mejor representación, salud y pensiones.

La organización del Abierto de Francia anunció el mes pasado un incremento del monto total de los premios en alrededor de un 10%, hasta una bolsa global de 61,7 millones de euros (72,1 millones de dólares), con un aumento total de 5,3 millones de euros respecto al año pasado.

Pero el comunicado de los jugadores señaló que "las cifras subyacentes cuentan una historia muy diferente", al afirmar que recibirán una porción menor de los ingresos del torneo.

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"La parte de los jugadores en los ingresos del torneo de Roland Garros ha disminuido del 15,5% en 2024 al 14,9% proyectado en 2026", respondió el grupo de jugadores en un comunicado el lunes. "Según los responsables del torneo, Roland Garros generó 395 millones de euros en ingresos en 2025, un aumento interanual del 14%, y sin embargo el dinero de los premios subió apenas un 5,4%, lo que redujo la participación de los jugadores en los ingresos al 14,3%".

"Con ingresos estimados de más de 400 millones de euros para el torneo de este año, el dinero de los premios como porcentaje de los ingresos probablemente seguirá siendo inferior al 15%, muy por debajo del 22% que los jugadores han solicitado para poner a los Grand Slams en línea con los torneos combinados 1000 de la ATP y la WTA", añadieron.

Los organizadores del Abierto de Francia no respondieron de inmediato a comentarios.

El Abierto de Australia aumentó este año la compensación de los jugadores en un 16%, y el dinero de los premios del Abierto de Estados Unidos el año pasado subió un 20%.

El mismo grupo de jugadores envió una carta hace un año a los responsables de los cuatro Grand Slams para pedir más dinero en premios y una mayor participación en lo que calificaron como "decisiones que nos afectan directamente". Sin embargo, la firma de comunicaciones que difundió el comunicado el lunes indicó que se emitió en nombre de los firmantes originales de la carta inicial, y posteriormente añadió que Novak Djokovic no había firmado el nuevo comunicado.

Los jugadores afirmaron que siguen "unidos en su deseo de ver avances significativos, tanto en términos de una distribución financiera justa como en la forma en que se gobierna el deporte".