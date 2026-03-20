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Cruz Azul, a retomar liderato vs. Mazatlán

Por El Universal

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
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Cruz Azul, a retomar liderato vs. Mazatlán

México.- La Máquina del Cruz Azul buscará este viernes recuperar el liderato del Clausura 2026 cuando visita e los Cañoneros del Mazatlán en el estadio El Encanto, en el marco de la jornada 12.

Luego de que las Chivas asumieran la cima general tras su victoria del miércoles ante el León, en partido pendiente de la fecha 9, el cuadro de Nicolás Larcamón saldrá a tierras mazatlecas en busca de la victoria que los vuelva a posicionar como el número uno del torneo, a expensas de los resultados del mismo cuadro tapatío y del Toluca en los juegos del fin de semana.

Pero la realidad es que los cementeros tiene con que conquistar los tres puntos ante un Mazatlán que no ha tenido un buen torneo y se encuentra en los últimos lugares.

Ello, a pesar de que sus últimos resultados -empates ante Pumas (Liga MX) y Monterrey (Concahampions)- no han sido lo que esperaba Larcamón, pero el equipo continúa con su nivel competitivo que lo mantiene en los primeros lugares.

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Además, el poderío ofensivo de Cruz Azul es de cuidado, por lo que los mazatlecos tendrán mucho trabajo para contener a jugadores como Gabriel Fernández, Nico Ibáñez, Agustín Palavecino o José Paradela, que en cualquier momento crean sensación de peligro.

Mazatlán, que se encuentra en lugar 16 con apenas 10 puntos, tratará de responder a la exigencia celeste en busca de sumar puntos que le ayuden en lo anímico, en sus últimos partidos en la Primera División. Ha tenido resultados irregulares, pues lo mismo golea al León (4-1) que cae ante América (2-0), lo que demuestra que no mantienen regularidad en el torneo.

Los Cañoneros no suelen ser fuertes en su casa pues de cinco partidos, sólo han ganado dos y perdido tres, mientras que la Máquina es uno de los mejores visitantes con tres ganados, dos empatados y un perdido; así que le espera y un reto más que complicado para los dirigidos de Sergio Bueno.

Al equipo sinaloense no le queda más que responder ante su afición, que partido a partido se le entrega sin respuesta de los de la cancha; además, Mazatlán también tiene el problema del cociente, donde está sólo por arriba de Puebla y Santos, y le correspondería pagar 33 millones de pesos, por lo que debe sacar el mayor puntaje posible para librarse de la multa antes de desaparecer del futbol mexicano.

Así, los Cañoneros del Mazatlán recibirán a la Máquina del Cruz Azul en El Encanto en punto de las 21:06 horas.

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