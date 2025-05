Cruz Azul anuncia precios para la final de Concachampions y desata críticas de la afición

Este jueves el Cruz Azul dio un paso importante en las semifinales del torneo Clausura 2025 al derrotar al América (1-0) con gol de Ignacio Rivero; sin embargo, a pesar de que en unos días enfrentan el partido de vuelta, los aficionados cementeros ya tienen en mente la final de la Copa de Campeones de CONCACAF frente al Vancouver Whitecaps, donde para asistir al estadio, deberán pagar un costo elevado.

Este viernes, la Máquina publicó en redes sociales los distintos costos para comprar boletos para asistir al estadio Olímpico Universitario a ver la gran final de la Concachampions, donde los celestes buscan conseguir la séptima estrella y así igualar al América como el equipo más ganador de la región.

"¡La final es en casa y la historia nos llama! La Ciudad de México será sede de una final internacional… y nosotros somos los anfitriones. Azules, hoy arranca la preventa exclusiva para abonados. ¡Vamos juntos por la gloria! Nos vemos en el Estadio Olímpico Universitario para vivir este momento inolvidable. Sé parte de este gran capítulo azul y hagamos historia" publicó Cruz Azul.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Cruz Azul VS Vancouver Whitecaps?

Fase 1 (del lunes 19 al jueves 22 de mayo)

Cabecera Sur: 1400 pesos

Planta Baja: 1750 pesos

Pebetero: 1900 pesos

Palomar general: 2300 pesos

Palomar preferente: 2500 pesos

Palco y platea: 3500 pesos

Fase 2 (del viernes 23 al lunes 26 de mayo)

Cabecera Sur: 1550 pesos

Planta Baja: 1900 pesos

Pebetero: 2050 pesos

Palomar general: 2450 pesos

Palomar preferente: 2650 pesos

Palco y platea: 3650 pesos

Fase 3 (a partir del viernes 30 de mayo)

Cabecera Sur: 1750 pesos

Planta Baja: 2100 pesos

Pebetero: 2250 pesos

Palomar general: 2650 pesos

Palomar preferente: 2850 pesos

Palco y platea: 3850 pesos

A raíz de estos precios, la afición cementera se quejó en redes sociales.

"Perdieron la oportunidad de tener el estadio al 100% lleno, con reventa y cargos de TM lo tendrán a un 70%-80% máximo una lástima" o "Habemos muchos que podemos pagarlos, pero también muchos no y estará cabrón que 72 mil personas tengan 8 mil o más por eso algunos estadios no se llenan al cien por los precios ahí está León que la mayoría parte de los juegos llenos y en cuartos de a mil o más y no se llenó" son algunos de los comentarios publicados.