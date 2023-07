Cruz Azul cae en casa ante Toluca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul no puede levantar en este inicio del Apertura 2023, ya que obtuvo se segunda derrota frente a su afición en la cancha del Estadio Azteca, ante un Toluca que dominó en su mayoría el encuentro.

El primer gol del partido llegó vía penal al minuto 36, con el cobro del portero de los mexiquenses, Tiago Volpi, que no dudó y metió su disparo en el arco defendido por Sebastián Jurado.

El arquero de La Máquina, a los pocos minutos de haber recibido gol, se llevó la tarjeta roja, al 38, por cometer mano fuera de su área al evitar que un centro por parte de Toluca se convirtiera en jugada de peligro en su contra.

Lo anterior ocasionó que "Tuca" Ferretti, entrenador de Cruz Azul, hiciera el primer cambio del encuentro, al minuto 41, al sacar del campo a Moisés Vieira y Andrés Gudiño, portero suplente, entrará para cubrir la baja de Jurado.

El segundo tiempo del encuentro fue plenamente dominado por Los Diablos Rojos, que no pararon de generar llegadas hacia el arco defendido por Gudiño, quién, a pesar de lo anterior, tuvo muy buenas atajadas, lo que ayudó a que el marcador no fuera mayor.

Pese a la buena actuación del arquero suplente de La Máquina, al minuto 91 llegó la segunda anotación de Toluca, con una excelente jugada por parte de Juan Pablo Domínguez, quién se quitó a dos defensores cruzazulinos para concretar el marcador final del encuentro, 0-2.

Para la jornada 3, Cruz Azul irá de visita a Tijuana, donde enfrentará a los Xolos en busca de su primera victoria del torneo, por su parte Toluca recibirá en el Nemesio Diez a unos Bravos de Juárez que están sorprendiendo con sus últimos resultados, lo que promete ser un duelo emocionante.