Cruz Azul está completo para Liguilla

Cruz Azul está completo. Después de que regresó de los juegos de eliminatoria sudamericana, Jonathan "Cabecita" Rodríguez fue aislado por el temor de que pudiera estar contagiado de Covid-19.

Pero ya llegaron los resultados, y el Cabecita salió negativo, así que La Máquina está completa, y con su goleador a la orden. "Desde que llegó Cabecita no lo podíamos incluir hasta que los resultados de Covid llegaran y al final fue negativo, así que ya se incorporó con el equipo".

El uruguayo estaba aislado debido a que hubo un brote de coronavirus en la concentración de la selección celeste. "Lo teníamos aislado por lo que había pasado en la selección de Uruguay, 17 positivos, él podría haber sido el 18, pero afortunadamente está bien, y estamos completos".

Otro que ya se reincorporó al equipo fue el ecuatoriano Jonathan Borja, que fue castigado por no querer viajar en autobús con el equipo Sub 20: "Lo de Borja..., pues se suscitó el tema, se solucionó dentro de la institución, cambió su actitud y fue favorable, por lo que lo incorporamos nuevamente".

Cruz Azul jugará ante los Tigres por los cuartos de final del Guardianes 2020. El juego de ida se realizará el jueves a las 19 horas en el estadio Universitario y la vuelta el domingo a las 18:30 en el Azteca.

Confiaron en que Rivero no sería castigado

En Cruz Azul, dice el técnico Robert Dante Siboldi, siempre confiaron en que la Comisión Disciplinaria no castigaría al uruguayo Ignacio Rivero por lesionar a Alexis Vega de las Chivas en juego amistoso que disputaron cuando el delantero del Rebaño estaba con la selección Sub 23

La directiva del Guadalajara, por conducto de su director deportivo Ricardo Peláez, buscó que el volante fuera inhabilitado. "Estábamos muy tranquilos con el tema de Nacho, sabemos la clase de jugador que es, en ningún momento es malintencionado, en ningún momento busca lesionar".

El estratega aseguró que se siguieron los protocolos adecuados: "Se le dijo que se debería esperar, cumplir los plazos que pidió la disciplinaria, la directiva. Todo salió como estaba planeado".

Siboldi nunca vio mala intención en esa entrada: "Fue una jugada netamente futbolística en la que Nacho va al balón, ni el árbitro cobró falta, paró el juego porque quedó en el suelo Vega, pero no fue porque el supuesto golpe haya sido una falta artera".

Al final, cada quien se fue con su golpe: "Nosotros estamos tranquilos, seguros de que no iba a pasar nada, que se iba a salir bien. Se va con todo el balón, pero jamás se es mal intencionado. Nacho es un tipo con mucha intensidad, sabemos al jugador que tenemos, estamos orgullosos de él".