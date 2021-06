Cruz Azul no se vende, ataja la Cooperativa

Cruz Azul ya se manifestó sobre el rumor que señalaba que el equipo dejaría de pertenecer a la Cooperativa y sería vendido, tras el reciente título del Guardianes 2021.

Mediante un comunicado en redes sociales, señalaron que ese rumor es "inexplicable y no tiene fundamentos". La misiva está acompañada con el siguiente mensaje: Hoy más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México. Los símbolos no se venden; por el contrario, en Cruz Azul aún tendremos muchas historias que escribir y títulos que celebrar.

Asimismo, complementan en el comunicado que "Cooperativa La Cruz Azul goza de cabal salud financiera y, hoy más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México que, evidentemente no se vende y que, por el contrario, aún tendrá muchas historias y títulos que celebrar", concluye.

Sin embargo, La Máquina sí ha sufrido para concretar refuerzos o fichar a los jugadores que terminan contrato con el equipo, tras el campeonato obtenido en mayo. La incertidumbre de los fichajes ronda en La Noria.

La renovación de Ignacio Rivero, hombre importante en el cuadro de Juan Reynoso, sigue siendo una incógnita. El defensor pertenece todavía a los Xolos de Tijuana y su futuro en el cuadro celeste es incierto.