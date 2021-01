Cruz Azul podría no enfrentar a Santos por brote de Covid-19

En Cruz Azul no saben si el partido de este domingo, ante el Santos, se dispute o no. La Máquina espera la notificación de la Liga MX, debido a un supuesto brote de coronavirus en la Laguna.

"Estamos en eso por las restricciones y de hecho hay una noticia por ahí. No sé si se hace oficial o no, porque todavía lo tiene que avalar la Liga MX; están en la espera de los dos equipos y nosotros de la luz verde para que se haga el partido", comentó Álvaro Dávila, nuevo presidente ejecutivo de los celestes, a TUDN. ?Antes del Guardianes 2020, el Santos sufrió diversos casos de Covid-19 en sus instalaciones, que prendió las alarmas en la Liga MX. Ahora, previo al 2021, podrían volver a aislarlos debido a múltiples contagios, todavía por confirmarse. El encuentro está programado para el domingo, a las 19:00 horas, en el estadio Corona.