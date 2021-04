Cruz Azul puede aislarse en el liderato a costa de San Luis

En el penúltimo juego del torneo Guardianes 2021 Cruz Azul recibe la visita del Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Azteca buscando una victoria más para alejarse de América y, eventualmente, asegurar el liderato general.

La Maquina sigue invicta luego de trece juegos consecutivos, en los que acumuló doce victorias al hilo con lo que siguen a la cabeza del certamen con 37 unidades, gracias a su efectivo juego defensivo que solamente ha permitido 8 goles en contra.

El equipo de Juan Reynoso enfrentará a San Luis luego de empatar en el clásico joven ante América de la fecha pasada, no obstante, el no haber conseguido los trece triunfos en fila no molesta a la escuadra celeste pues tienen la mira puesta en la liguilla a la que pretenden llegar como lideres pero sin ningún tipo de presión.

"La verdad es que no tenemos presión para nada. El grupo está muy bien, todos trabajando, es la única solución para esto y para todo lo que viene. Solo nos enfocamos en nosotros, estamos fuertes, se hizo como una familia y eso es lo bueno, disfrutando cada momento", aseguró en conferencia de prensa el atacante cementero, Walter Montoya.

Por su parte el Atlético de San Luis ha tenido una pésima campaña con sólo tres victorias y tres empates para cosechar unos raquíticos 12 puntos y colocarse en la casilla decimosexta del certamen. San Luis se ha convertido en la segunda peor defensa al permitir 25 goles y únicamente tiene un triunfo como visitante (lo que contrasta con el buen paso de los Cementeros en casa que solamente han perdido una vez).

De hecho los Tuneros llevan cinco derrotas en fila y ocho jornadas sin ganar, situación que ha eliminado al equipo potosino de cualquier posibilidad de acceder a la reclasificación de la Liga MX y pone al entrenador, Leonel Rocco, con un pie fuera de la institución, a menos que pueda imponerse en los dos últimos compromisos del torneo.

Por lo que si el Atlético quiere darle una alegría a su afición, tendrá que cerrar con decoro el Guardianes 2021, y romper todas las quinielas, venciendo al superlíder este sábado en punto de las 17:00 horas.