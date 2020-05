Cruz Azul sin ningún caso positivo por Covid-19

Robert Dante Siboldi, fuera del presente extracancha que rodea al Cruz Azul, reveló que, hasta el momento, ningún miembro de su plantel dio positivo de Covid-19.

"Todos fueron negativos, sabemos lo profesionales que son y lo comprometidos que están, por eso no me sorprende", comentó el director técnico en conferencia de prensa virtual.

Esta semana, los cementeros se presentaron en La Noria para realizar los exámenes para detectar coronavirus. Será hasta el 10 de junio, a la espera de conocer el semáforo de contagios del Gobierno Federal, cuando los futbolistas deben reportar para otra sesión de pruebas físicas.

La Máquina anticipa que para el 15 ya puedan arrancar los entrenamientos, pero tendrán sus protocolos para no juntar a todo el equipo.?"La primera semana en grupos de cuatro, la segunda en grupos de ocho y la tercera semana en grupos de 12", explicó el uruguayo.

No se esperan muchos movimientos en la plantilla, incluso, Siboldi comentó que puede arrancar el Apertura 2020 con la misma gente que terminó el cancelado Clausura 2020.