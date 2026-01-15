Cruz Azul supera al Atlas en Puebla

PUEBLA.- Gabriel Fernández y José Paradela aportaron sendas dianas antes de la primera media hora para enfilar el miércoles a Cruz Azul a una victoria 2-0 sobre Atlas en el estreno del estadio Cuauhtémoc como casa alterna de la Máquina Celeste para el torneo Clausura de la Liga MX.

El uruguayo Fernández abrió la cuenta a los ocho minutos con un remate cruzado en una de las primeras incursiones al área. El argentino Paradela amplió la ventaja con el cobro de un tiro libre que se coló junto al poste a los 28.

La Máquina sumó con este resultado sus primeros puntos luego de que en su presentación cayó de visita ante León. Atlas se quedó con la misma cantidad de unidades luego de su primera victoria ante el Puebla.

Cruz Azul tuvo que buscar nueva casa cuando días antes del inicio del campeonato. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le comunicaron a la directiva celeste que no podría usar más el estadio de Ciudad Universitaria, donde jugó tres torneos de liga (Apertura 2024, Clausura 2024 y Apertura 2025) y la pasada Copa de Campeones de Concacaf, dejando una marca de 20 triunfos y seis empates.

Habitualmente, el conjunto capitalino había jugado en el Estadio Azteca, que es ahora remodelado para el Mundial.

Su nueva casa en Puebla, la cual utilizó en la última jornada del torneo pasado ante Pumas ante la prohibición por contrato de medirse ante los felinos como anfitrión en Ciudad Universitaria, lució con muchas zonas vacías en las gradas.