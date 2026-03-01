logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cruz Azul triunfa y salta al liderato

Por EFE

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Cruz Azul triunfa y salta al liderato

Monterrey.- Los argentinos Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino convirtieron un gol cada uno este sábado para darle al Cruz Azul una victoria por 0-2 sobre el Monterrey, que le sirvió a ´La Máquina´ para saltar al liderato del Clausura mexicano.

En la octava jornada del torneo, los celestes fueron superiores en un primer tiempo en el que dejaron ir por lo menos tres oportunidades más de goles, entre ellos un penalti fallado por el argentino José Paradela en el minuto 13.

La defensa del Monterrey falló de manera reiterada en su estadio, con el colombiano Stefan Medina en una mala noche; en el 17 cometió un error y propició que Cruz Azul tomara ventaja con un golpe de derecha de Rotondi.

Paradela dejó ir dos oportunidades claras de ampliar la ventaja y Palavecino estrello el balón en el travesaño, lo cual mantuvo al Monterrey con un solo gol de desventaja.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la segunda mitad, los visitantes volvieron a superar a los regios del entrenados español Domenec Torrent y en el 62 pusieron el 2-0 con un gol de derecha de Palavecino a pase de Omar Campos.

Cruz Azul saltó al primer lugar con 6 victorias, un empate, una derrota y 19 puntos, uno más que el campeón Toluca y el Guadalajara, segundo y tercero de la clasificación, en ese orden. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano
    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano

    Puebla vence 1-0 a Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano

    SLP

    El Universal

    Atlético de San Luis mostró mejoría en el segundo tiempo pero no pudo evitar la derrota.

    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller
    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller

    Hornets vencen a Trail Blazers en Charlotte con 26 puntos de Miller

    SLP

    AP

    Trail Blazers sin Deni Avdija fallan 10 triples en primer cuarto y pierden ante Charlotte.

    Chivas hace agua en Toluca
    Chivas hace agua en Toluca

    Chivas hace agua en Toluca

    SLP

    EFE

    Liga su segunda derrota consecutiva

    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona
    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona

    Romelu Lukaku rompe racha y da victoria al Napoli en Verona

    SLP

    AP

    Lukaku anotó en el sexto minuto de descuento para poner fin a la racha sin victorias del Napoli.