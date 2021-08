Cruz Azul utilizará a los jugadores disponibles, dice Juan Reynoso sobre Orbelín Pineda

Para Juan Reynoso, técnico del campeón Cruz Azul, la "telenovela" que vive Orbelín Pineda con el equipo cementero y su posible venta al Celta de Vigo de España, es cosa aparte.

El peruano ya dijo que utilizará a todas las piezas que tenga inscritas en el equipo para buscar el objetivo, que es lograr otro campeonato. No le interesa si este jugador se va a ir.

Lo mismo va para Luis Romo, ahora que regresó de su participación de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El entrenador no sabe si hay ofertas por el volante, lo que sabe es que si lo tiene listo, en ritmo y saludable, jugará y punto.

Así que se acabaron esas épocas en Cruz Azul en las que la directiva levantaba o bajaba el pulgar para castigar a algún jugador que no haya actuado como ellos querían.