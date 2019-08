Cruz Azul y Chivas, con obligaciones similares de ganar

En uno de los encuentros más esperados del futbol mexicano, este sábado Cruz Azul recibe al cuadro de Chivas en acciones de la jornada 8 del Apertura 2019. La Máquina llega con récord de ocho encuentros sin probar derrota en casa, mientras que los tapatíos no conocen la victoria fuera del Akron en lo que va del certamen.

En su última presentación, los Celestes cayeron en la frontera ante Xolos. De vuelta en el Azteca, los dirigidos por Caixinha quieren regresar a los primeros ocho luchares de la tabla general, pero antes tendrán que vencer en casa al Guadalajara.

Cruz Azul suma 8 partidos sin perder como local; la última vez que los de La Noria cayeron en Santa Úrsula fue el pasado 16 de febrero, ante el cuadro de Santos, en la fecha 7 del Clausura 2019. Desde entonces, Caixinha y sus pupilos no han dejado de sumar en el Azteca.

Si bien es cierto que los Cementeros dominan cuando juegan en cancha propia, ante su próximo rival las cosas no son fáciles: de los 10 últimos encuentros entre ambas escuadras con Cruz Azul como local, el saldo no se inclina hacia ningún equipo; la Máquina se ha impuesto en dos ocasiones, mismas que las Chivas, por 6 empates. Si la consigna de los capitalinos es sumar de a tres, tendrán que demostrar más argumentos ante unas Chivas que no se suelen achicar en pasto ajeno.

Del lado de los tapatíos, que vienen de descansar en la fecha 7, aún no conocen lo que es vencer fuera del Akron durante este semestre. Con 7 unidades cosechadas, algunos aficionados empiezan a cuestionar la gestión de Tomás Boy al frente del Rebaño, por lo que una victoria ante Cruz Azul daría confianza y tranquilidad al interior del cuadro jalisciense. Las Chivas, entonces, saltarán este sábado a la Cancha del Estadio Azteca con la intención de sumar de a tres. El duelo está programado para las 21:05 horas, tiempo del centro de México.