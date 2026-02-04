Cruz Azul y Rayados inician su camino en la Concachampions 2026

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles continúa la actividad de la Copa de Campeones de la Concacaf y tanto Rayados de Monterrey como Cruz Azul debutan esta noche.

Ayer, Tigres, América y los Pumas hicieron su presentación; los tres, con diferentes marcadores. Los de la Sultana del Norte empataron sin goles contra el Forge FC, América se impuso 2-1 al Olimpia en Honduras, mientras que el Club Universidad fue humillado (4-1) por el San Diego FC.

Hoy, el cuadro regio y La Máquina de Nicolás Larcamón se presentan en la Concachampions frente al Xelajú MC en Guatemala y ante el Vancouver FC en Canadá, respectivamente.

Mientras Monterrey viene de un empate a dos goles en casa contra los Xolos de Tijuana, Cruz Azul llega de una victoria (3-4) contra FC Juárez en la Frontera; ambos conjuntos dejan dudas todavía en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En caso de ganar esta Primera Ronda, La Pandilla y los de La Noria se enfrentarían en Octavos de Final.

¿Cuándo y dónde ver a Rayados y Cruz Azul en la Concachampions?

Rayados de Monterrey y Cruz Azul se suman esta noche a los tres equipos de la Liga MX que ya se presentaron ayer en la Concacaf Champions Cup 2026.

Rayados vs Xelajú MC/ 19:00 horas/ FOX One y FOX+

Vancouver FC vs Cruz Azul/ 21:00 horas/ FOX One y FOX+