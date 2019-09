¿Cuál es el directivo más polémico del momento en México?

La Liga MX ha tomado una serie de polémicas decisiones de directivos, situaciones como clubes que no les pagan a sus jugadores, y parece que nunca les pagarán. Otros en el que parece que dan golpe de estado entre los mismos dirigentes, aunque al final no. Unos más que le inventan escándalos a su técnico en turno, para traer otro. Además de pleitos que propician despidos inesperados.

De todo hay en la Liga MX. Pero... ¿Cuál es el directivo más polémico?

FIDEL KURI. De larga trayectoria en eso de acumular deudas, el dueño de Veracruz, más allá de sus castigos por pegarle a directivos, insultar reporteros y perder puntos por no pagar a nivel internacional, ahora al fin reconoció la deuda que tiene con su plantel, eso sí, ya les anunció que no les pagará.

GUILLERMO ÁLVAREZ Y VÍCTOR GARCÉS. Después de muchos años de no figurar, Víctor Garcés resurgió de la cenizas y cuál ave fénix se proclamó salvador se Cruz Azul. Para esto provocó la renuncia de Ricardo Peláez y "prometió" que las viejas prácticas volverán a La Noria. ¿Qué tiene que ver en esto Guillermo Álvarez? Pasividad, simplemente la pasividad con la que se ha manejado.

ALBERTO MARRERO. El español cargó durante bastante tiempo con un aura de bien portado, de líder de un proyecto serio como lo es el que Atlético de Madrid patrocinara al Atlético de San Luis en México. Pero de buenas a primeras cayó en usos y costumbres de los antiguos tiempos del futbol mexicano, el dejarse presionar para cambiar a un técnico debido a intereses nada claros.

BONUS. No sé puede dejar de lado que en Necaxa Mario Hernández Lash no salió del todo contento de la dirección deportiva, al igual que Jaime León en Toluca, a quien acusaban de complotear contra el técnico en turno e ir con chismes de lavadero con el dueño.

En fin, que la Liga MX vive una crisis no deportiva, sí directiva, llena de escándalos de los de pantalón largo.